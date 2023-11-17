17 ноября
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Автоновости

Чем отличается управление такси от езды на обычном автомобиле. Разбор аспектов для тех, кто работает в агрегаторах

Работа в такси сегодня очень востребована. Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что нужно водителям для управления такси, и какие особенности есть у работы в агрегаторах.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Управление такси, в отличие от езды на обычном автомобиле, ответственнее: это бизнес, который, в первую очередь, связан с перевозкой пассажиров. Таксисту нужно иметь при себе больше документов, чем обычному владельцу автомобиля.

Согласно Федерального закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ (в ред. от 1 сентября 2023 года) у тех, кто хочет работать в такси, есть три варианта официального оформления на выбор:

  • работать по найму, заключив трудовой договор;
  • зарегистрировать ИП;
  • стать самозанятым.

Новый закон разрешает самозанятым работать в сфере легковых перевозок. Для них будут действовать те же правила, что и для других таксистов: ИП или сотрудников компаний-перевозчиков.

Есть одно исключение — у самозанятого должен быть договор с одной из служб заказа такси. В отличие от ИП, он не может заниматься перевозками сам по себе.

Водитель в статусе ИП может работать либо на себя, либо на службу заказа, заключив с ней договор.

ИП и самозанятые могут устанавливать свои тарифы на перевозку, сотрудничая со службами заказа. Новый закон не ограничивает это право, но сейчас такой подход — редкость. Устоявшаяся практика — принимать ценовую политику службы.

Также все водители и компании-перевозчики обязаны иметь разрешение на работу в такси. С 1 сентября 2023 года его можно получить бесплатно на всей территории России.

Самозанятые, ИП и компании смогут получить разрешения в электронном виде, подав заявку в МФЦ или через сайт «Госуслуги». Документ будут выдавать в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Что нужно для разрешения на работу

Пакет документов:

  • Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем;
  • Права категории «В» и водительский стаж от трех лет;
  • Справка об отсутствии судимости за преступления, предусмотренные статьей 328.1 ТК РФ;
  • Выписка из реестра такси (сведения об автомобиле);
  • Для самозанятых — договор со службой заказа такси.

Аттестация:

Водители должны знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения в населенном пункте, где будут работать.

Особенности работы в агрегаторах

Сегодня агрегаторы такси — главные конкуренты стандартных таксопарков в сфере пассажирских перевозок. Как правило, это компании, у которых нет собственного автопарка, но которые набирают на работу других водителей. Они работают с помощью мобильных приложений, которые позволяют получать заказы и мгновенно распределять их по свободным экипажам.

Агрегаторы в 2023 году составляют примерно 35-40% от всех пассажирских перевозчиков.

Зарабатывает такая торговая площадка на комиссии с вывезенной и закрытой поездки. Ее размер зависит от региона, тарифа и класса автомобиля. Некоторые водители выкупают смену, и в дальнейшем заработок идет только им.

Плюсы работы в агрегаторе:

  • Более высокая гарантия получения заказов из-за использования клиентами удобных сервисов заказа машины.
  • Вариативность оформления — самостоятельно с созданием ИП или через таксопарк. Дополнительно можно стать самозанятым гражданином.
  • Простое подключение через приложения.
  • Гибкая система графика работы — водитель по своему усмотрению выбирает продолжительность смен и количество рабочих дней в неделю.
  • Система тарифов — позволяет подключаться водителям с разными типами автомобилей.
  • Прозрачная и понятная система ценообразования, гарантия выплат.
  • Возможность одновременно подключиться к нескольким агрегаторам.

Минусы работы в агрегаторе:

  • Дополнительные расходы в виде фиксированной комиссии с ежедневного дохода.
  • Повышенные требования к автомобилю и водителю.
  • Обязательный стаж вождения — 3 года. Правило не действует для услуг по доставке.
  • Фиксированные цены — невозможность влиять на расценки.
  • Санкции в случае отказа от заказов, нарушения других правил сервиса — возможен вариант полной блокировки с потерей заказов.
  • Деньги по безналичным расчетам приходят водителю не сразу.

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