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Чем популярен автомобиль Aurus, который Путин подарил Ким Чен Ыну

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus Senat. Известно, что это уже вторая подаренная машина. Altapress.ru разобрался, чем так популярен автомобиль.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

О машине

Aurus Senat — это представительский автомобиль, который производится в России с 2018 года. Он предназначен для перевозки высокопоставленных лиц и руководителей крупных компаний.

Оснащения

Автомобиль оснащен современными системами безопасности, такими как ABS, ESP, подушки безопасности и система контроля давления в шинах. Также в нем есть мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида и другие опции, которые делают поездку комфортной и безопасной.

Aurus Senat имеет стильный дизайн и просторный салон, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Автомобиль также отличается высокой проходимостью и устойчивостью на дороге, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в любых условиях.

Стоимость автомобиля

По данным из открытых источников, стоимость Aurus в бронированном исполнении составляет более 106 млн рублей.

Ранее стало известно, на чем ездят лидеры России и Поднебесной.

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