Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus Senat. Известно, что это уже вторая подаренная машина. Altapress.ru разобрался, чем так популярен автомобиль.

О машине

Aurus Senat — это представительский автомобиль, который производится в России с 2018 года. Он предназначен для перевозки высокопоставленных лиц и руководителей крупных компаний.

Оснащения

Автомобиль оснащен современными системами безопасности, такими как ABS, ESP, подушки безопасности и система контроля давления в шинах. Также в нем есть мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида и другие опции, которые делают поездку комфортной и безопасной.

Aurus Senat имеет стильный дизайн и просторный салон, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Автомобиль также отличается высокой проходимостью и устойчивостью на дороге, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в любых условиях.

Стоимость автомобиля

По данным из открытых источников, стоимость Aurus в бронированном исполнении составляет более 106 млн рублей.

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