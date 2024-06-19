О машине
Aurus Senat — это представительский автомобиль, который производится в России с 2018 года. Он предназначен для перевозки высокопоставленных лиц и руководителей крупных компаний.
Оснащения
Автомобиль оснащен современными системами безопасности, такими как ABS, ESP, подушки безопасности и система контроля давления в шинах. Также в нем есть мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида и другие опции, которые делают поездку комфортной и безопасной.
Aurus Senat имеет стильный дизайн и просторный салон, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Автомобиль также отличается высокой проходимостью и устойчивостью на дороге, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в любых условиях.
Стоимость автомобиля
По данным из открытых источников, стоимость Aurus в бронированном исполнении составляет более 106 млн рублей.
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