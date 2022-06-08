8 июня
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Автоновости

«Через двести метров улетите в кювет». На Алтае угонщик не справился с автомобилем

В Алтайском крае полицейские раскрыли угон автомобиля, который хозяин оставил с ключами в замке зажигания, сообщает региональное МВД.

ВАЗ-2106.
ВАЗ-2106.
22.мвд.рф

С жалобой в полицию обратился житель одного из сел Троицкого района, у которого угнали автомобиль ВАЗ-2106.

«Потерпевший объяснил, что оставил транспортное средство открытым, причем с ключами в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.

Оперативно задержали 43-летнего угонщика. Он пояснил, что вечером шел по улице и увидел припаркованный автомобиль.

Мужчина решил доехать до райцентра, однако задуманное не смог осуществить — через двести метров не справился с управлением и слетел в кювет. Там он бросил машину и ушел.

Теперь сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее житель Барнаула угнал машину Toyota Camry и продал за 20 тысяч рублей.

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