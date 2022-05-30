Житель Барнаула «загнал» угнанную Toyota Camry за 20 тысяч рублей

Барнаулец угнал автомобиль и продал его всего за 20 тысяч рублей, сообщает « АиФ Алтай ».

Мужчина выпивал с приятелями, а по дороге домой заметил автомобиль Toyota Camry, который ему понравился, рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Голикова.

У мужчины был комплект ключей с брелком от подобного автомобиля, поэтому получилось открыть чужую машину.

Он отогнал иномарку на другую улицу и поставил в гараж.

Через какое-то время предприимчивый горожанин продал автомобиль и всего за 20 тыс. рублей. Владелец уверяет, что машина стоит не менее 165 тыс. рублей.

Мужчину задержали. Он уже полностью возместил ущерб

Уголовное дело прекратили за примирением сторон.

Ранее в Республике Алтай мужчина после распития алкоголя с односельчанином угнал у него автомобиль, чтобы доехать до матери.