На Алтае мужчина угнал машину и ехал до матери, пока не закончился бензин

С жалобой в полицию обратился житель села Теректа, у которого угнали автомобиль Mitsubishi Pajero Pinin.
«Под подозрение попал ранее судимый 25-летний односельчанин, с которым потерпевший в тот день распивал спиртные напитки», — рассказали в ведомстве.
Полицейские обнаружили автомобиль, а также задержали угонщика. Выяснилось, что он у спящего товарища забрал ключи от машины.
«Планировал добраться до села Талда, где у него проживает мать. Однако по дороге в автомобиле закончился бензин. Бросив транспорт на одной из улиц села Амур, он отправился к своему знакомому, где продолжил распивать спиртное, пока не прибыли сотрудники полиции», — отметили в МВД.
Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Ранее на Алтае сторож угнал погрузчик и ехал-ехал-ехал до соседнего села, пока не поймали.