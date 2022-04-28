28 апреля
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Жизнь

На Алтае мужчина угнал машину и ехал до матери, пока не закончился бензин

В Республике Алтай мужчина после распития алкоголя с односельчанином угнал у него автомобиль, чтобы доехать до матери, сообщает региональное МВД.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport
kolesa.ru

С жалобой в полицию обратился житель села Теректа, у которого угнали автомобиль Mitsubishi Pajero Pinin.

«Под подозрение попал ранее судимый 25-летний односельчанин, с которым потерпевший в тот день распивал спиртные напитки», — рассказали в ведомстве.

Полицейские обнаружили автомобиль, а также задержали угонщика. Выяснилось, что он у спящего товарища забрал ключи от машины.

«Планировал добраться до села Талда, где у него проживает мать. Однако по дороге в автомобиле закончился бензин. Бросив транспорт на одной из улиц села Амур, он отправился к своему знакомому, где продолжил распивать спиртное, пока не прибыли сотрудники полиции», — отметили в МВД.

Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее на Алтае сторож угнал погрузчик и ехал-ехал-ехал до соседнего села, пока не поймали.

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