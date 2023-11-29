29 ноября
﻿
Автоновости

Четырехуровневый коттедж продают в Барнауле за 26,9 млн рублей

В Барнауле продают четырехуровневый коттедж за 26,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Вольная.

Четырехуровневый коттедж продают в Барнауле за 26,9 млн рублей.
Четырехуровневый коттедж продают в Барнауле за 26,9 млн рублей.
«Авито»

Общая плoщадь дома составляет 300 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 89 тыс. рублей.

B дoме сделан дизайнepский рeмонт c иcпoльзованием кaчествeнныx дoрoгocтoящиx oтдeлочныx мaтepиалoв. Pасположен нa земeльном учacтке 11,5 сотoк прaвильной прямoугoльной формы.

На первом этаже располагается просторный коридор, санузел, кухня. А также гардеробная.

Лестница из натурального дерева ведет на второй этаж в большой холл. Там есть две уютные спальни со встроенной мебелью и санузел.

В цокольном этаже находится бассейн с подогревом воды. Также имеется сауна и душ.

На территории расположена беседка в китайском стиле. Это отличное место для отдыха в любое время года. Встроенный мангал, камин, коптильня, заведена летняя вода.

К дому пристроен теплый гараж на два автомобиля с двумя секционными автоматическими воротами.

Дом находится в престижном районе города - в поселке Солнечная поляна, на тихой спокойной улице, где нет городской суеты и шума.

Ранее сообщалось, что загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость