18 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Четверть водителей Алтайского края за год неделю проводят в пробках

23% автолюбителей Алтайского края за год тратит более семи суток своего времени на пробки, выяснил портал Дром.

Пробка в День города.
Пробка в День города.
altapress.ru.

Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 22% опрошенных сайтов водителя. Больше половины автолюбителей (55%) утверждают, что ездят без пробок.

Каждый пятый (22%) ежедневно проводит в пробках до получаса, 18% стоят от получаса до полутора часов, еще 2% тратят на дорогу от полутора до трех часов. И 2% автолюбителей — более трех часов.

В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели проводят в заторах 25% опрошенных и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.

Рекордсменами по потерянному времени стали жители Москвы и Московской области, меньше всех в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края.

В опросе приняли участие 10 300 автолюбителей из 81 региона России.

Ранее стало известно, что половина жителей Алтайского края не верят в светлое будущее российского автопрома.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость