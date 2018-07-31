Чиновники обратили внимание ГИБДД на нарушителей парковки у речного вокзала в Барнауле

На площади Баварина автомобилисты постоянно оставляют машины на тротуаре. Авто мешают ходить пешеходам. Мэрия не может оперативно решить эту проблему, но чиновники попросили ГИБДД «приблизить» экипажи к этому участку.

О проблеме в администрацию написал горожанин. Он предложил мэрии установить между тротуаром и проезжей частью высокий бордюр, чтобы машины не парковались на пути пешеходов. Также он обратил внимание властей на то, что после недавней замены асфальта по программе «Безопасные и качественные дороги» на дороге стали скапливаться лужи.

Дорожный комитет Барнаула ответил автору обращения (документ есть в распоряжении редакции), что установить бордюр и исправить профиль дороги в этом году власти не смогли из-за ограниченности бюджета. Возможно, в 2019 году на этот участок деньги выделят целенаправленно.

парковка у речного вокзала в Барнауле из архива редакции

Также чиновники сообщили, что написали письмо в ГИБДД. В нем они попросили автоинспекцию контролировать, как водители соблюдают ПДД в районе речного вокзала.