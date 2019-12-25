Что происходит на дорогах Алтайского края в жуткую метель и когда это закончится

Аварии
Непогода держится в Алтайском крае уже второй день. 24 декабря в 14.00 на 59-м км автодороги «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» водитель на МАЗ с прицепом столкнулся с ВАЗ-2107.
Грузовик опрокинулся на проезжую часть. С ним поочередно столкнулись автомобили: Nissan AD, Toyota Land Cruiser, ВАЗ-21099 и «КамАЗ».
Пассажир ВАЗа и водитель Nissan получили переломы и попали в больницу.
В «Инцидент Бийск» пишут, что на 13 км бийской трассы от Барнаула напротив «Облепихи» автомобиль при нулевой видимости вылетел на встречку и пересек сплошную.
«За полметра пришлось резко сманеврировать вправо, чуть не улетели в кювет, в машине у меня находился ребенок. О чем ты думал?», — возмущен водитель.
За поворотом в Буланиху фура с цистерной лежит в кювете, добавляют подписчики.
Какие трассы закрыты?
Закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта:
- Р-256 «Чуйский тракт», от Барнаула до Бийска;
- А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан (полностью);
- Алейск-Чарышское, от Алейска до села Алексеевка в Чарышском районе;
- Алейск-Петропавловское-Смоленское, от Алейска до села Усть-Пристань;
- Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до села Ребриха;
- Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области.
Движение для всех видов транспорта закрыто на трассах:
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.
На региональных и федеральных трассах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники, на территории Барнаула — более 120.
Что с погодой?
26 декабря в крае продолжатся метели, следует из прогноза алтайского ЦГМС. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер немного утихнет: до 7−12 м/с, местами все же будут порывы до 20 м/с.
Когда это закончится?
27 декабря погода успокоится. Ветер будет 2−7 м/с и похолодает. Температура составит -19. -24 градуса.
Телефоны диспетчерских служб
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, (3852) 50−75−12, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
В связи с ухудшением погодных условий жителей и гостей Алтайского края просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, без особой необходимости не выезжать за пределы городов, по возможности пользоваться общественным транспортом, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Пешеходам также необходимо соблюдать правила перехода проезжей части.