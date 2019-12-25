Что происходит на дорогах Алтайского края в жуткую метель и когда это закончится

25 декабря Алтайский край накрыли метели и снегопады. Перекрыты многие региональные и федеральные трассы. Власти просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. По сообщениям из соцсетей, при нулевой видимости уже произошло несколько ДТП.

Аварии

Непогода держится в Алтайском крае уже второй день. 24 декабря в 14.00 на 59-м км автодороги «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» водитель на МАЗ с прицепом столкнулся с ВАЗ-2107.

Грузовик опрокинулся на проезжую часть. С ним поочередно столкнулись автомобили: Nissan AD, Toyota Land Cruiser, ВАЗ-21099 и «КамАЗ».

Авария с МАЗом 24 декабря. «Инцидент Рубцовск»

Пассажир ВАЗа и водитель Nissan получили переломы и попали в больницу.

В «Инцидент Бийск» пишут, что на 13 км бийской трассы от Барнаула напротив «Облепихи» автомобиль при нулевой видимости вылетел на встречку и пересек сплошную.

«За полметра пришлось резко сманеврировать вправо, чуть не улетели в кювет, в машине у меня находился ребенок. О чем ты думал?», — возмущен водитель.

За поворотом в Буланиху фура с цистерной лежит в кювете, добавляют подписчики.

Какие трассы закрыты?

Закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта:

Р-256 «Чуйский тракт», от Барнаула до Бийска;

А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан ( полностью);

полностью); Алейск-Чарышское , от Алейска до села Алексеевка в Чарышском районе;

от Алейска до села Алексеевка в Чарышском районе; Алейск-Петропавловское-Смоленское , от Алейска до села Усть-Пристань;

от Алейска до села Усть-Пристань; Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан , от Барнаула до села Ребриха;

от Барнаула до села Ребриха; Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области.

Движение для всех видов транспорта закрыто на трассах:

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области , от Змеиногорска до Рубцовска;

от Змеиногорска до Рубцовска; Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.

На региональных и федеральных трассах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники, на территории Барнаула — более 120.

Что с погодой?

26 декабря в крае продолжатся метели, следует из прогноза алтайского ЦГМС. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер немного утихнет: до 7−12 м/с, местами все же будут порывы до 20 м/с.

Когда это закончится?

27 декабря погода успокоится. Ветер будет 2−7 м/с и похолодает. Температура составит -19. -24 градуса.

ГИБДД , метель , дорога перекрыта. УГИБДД по Алтайскому краю

Телефоны диспетчерских служб

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 36−31−69, ( 3852) 50−75−12 , 8−800−222−3169;

3852) 36−31−69, 3852) 50−75−12 8−800−222−3169; дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный службы МЧС: ( 3852) 20−26−10;

3852) 20−26−10; дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86.

В связи с ухудшением погодных условий жителей и гостей Алтайского края просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, без особой необходимости не выезжать за пределы городов, по возможности пользоваться общественным транспортом, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Пешеходам также необходимо соблюдать правила перехода проезжей части.