В соцсетях сообщили о массовом ДТП в заметенном снегом Курьинском районе

Паблика «Инцидент Рубцовск» передает сообщение подписчика о массовом ДТП в Курьинском районе — недалеко от с. Курья. Столкновение автомобилей произошло в между 15 и 17 часами, утверждает он.

По данным участника сообщества «Инцидент Рубцовск», в ДТП попали более пяти автомобилей, в том числе грузовые. На записи видно, что на дороге сильная метель.



По неподтвержденной информации сбили водителя одного из автомобилей, участника ДТП — якобы в результате происшествия он получил многочисленные переломы. Но официальной информации пока нет.

Чуть раньше altapress.ru сообщал, что из-за снега и сильного бокового ветра на автодорогах Алтайского края введены ограничения передвижения. В ГИБДД призывали не рисковать жизнью и здоровьем в такую непогоду и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.