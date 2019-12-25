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Происшествия

В соцсетях сообщили о массовом ДТП в заметенном снегом Курьинском районе

Паблика «Инцидент Рубцовск» передает сообщение подписчика о массовом ДТП в Курьинском районе — недалеко от с. Курья. Столкновение автомобилей произошло в между 15 и 17 часами, утверждает он.

ДТП в Курьинском районе.
ДТП в Курьинском районе.
"Инцидент Рубцовск"

По данным участника сообщества «Инцидент Рубцовск», в ДТП попали более пяти автомобилей, в том числе грузовые. На записи видно, что на дороге сильная метель.

По неподтвержденной информации сбили водителя одного из автомобилей, участника ДТП — якобы в результате происшествия он получил многочисленные переломы. Но официальной информации пока нет.

Чуть раньше altapress.ru сообщал, что из-за снега и сильного бокового ветра на автодорогах Алтайского края введены ограничения передвижения. В ГИБДД призывали не рисковать жизнью и здоровьем в такую непогоду и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

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