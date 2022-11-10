Что за «африканский» внедорожник обменяют на строительные материалы за 2,5 млн рублей в Барнауле

Nissan Safari создан для покорения трудных дорог и опасных путешествий. Об этом словно намекает его внешний вид. Кузов и салон выкрашены в камуфляж.
«По трассе едет, по грязи везет!», — заверяет продавец.
Автомобиль уже не новый, но выглядит достойно. Владелец вложил немало сил на его содержание.
«Делал с душой, не жалел ни времени, ни денег», — отмечает он.
И автомобиль отвечал ему с благодарностью — не зря он проехал 280 тыс. км.
Nissan Safari имеет дизельный двигатель на 4,2 л, механическую коробку передач и 125 лошадиных сил.
Владелец согласен обменять автомобиль на строительные материалы, а также на недвижимость или бизнес-проект.