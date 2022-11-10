10 ноября
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Автоновости

Что за «африканский» внедорожник обменяют на строительные материалы за 2,5 млн рублей в Барнауле

Nissan Safari 1993 года выпуска продают за 2,5 млн рублей. Владелец согласен обменять внедорожник на строительные материалы или другое выгодное предложение. Объявление размещено на Drom.ru.

Nissan Safari 1993 года выпуска за 2,5 млн рублей
Nissan Safari 1993 года выпуска за 2,5 млн рублей
Drom.ru

Nissan Safari создан для покорения трудных дорог и опасных путешествий. Об этом словно намекает его внешний вид. Кузов и салон выкрашены в камуфляж.

«По трассе едет, по грязи везет!», — заверяет продавец.

Автомобиль уже не новый, но выглядит достойно. Владелец вложил немало сил на его содержание.

«Делал с душой, не жалел ни времени, ни денег», — отмечает он.

И автомобиль отвечал ему с благодарностью — не зря он проехал 280 тыс. км.

Nissan Safari имеет дизельный двигатель на 4,2 л, механическую коробку передач и 125 лошадиных сил.

Владелец согласен обменять автомобиль на строительные материалы, а также на недвижимость или бизнес-проект.

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