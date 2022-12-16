16 декабря
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Автоновости

Что за автомобиль для настоящих гонщиков продают за 215 тыс. рублей в Барнауле

Lada 1995 года выпуска, из которой сделали гоночный автомобиль, продают за 215 тыс. рублей в Барнауле. Несмотря на возраст, он еще может дать жару. Объявление размещено на drom.ru.

Лада 2105 за 215 тыс. рублей
Лада 2105 за 215 тыс. рублей
Drom.ru

Автомобиль сделали специально для участия в соревнованиях. Его раскрасили в ярко-желтые и черные полосы, а для большего устрашения написали на крыльях Road Race.

За 27 лет у Lada было всего два хозяина. У последнего она пробыла девять лет.

Владелец установил мотор 124 с турбиной, ковшы Subaru с ремнями безопасности, усилил тормоза и поставил гидравлический ручной тормоз.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,5 л и 70 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. Он разгоняется за 17 секунд, а его максимальная скорость — 150 километров в час.

По паспорту, Лада потребляет в смешанном цикле 8,8 л. Ее пробег — 125 тыс. км.

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