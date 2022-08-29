Что за автомобиль, который пережил Великую отечественную войну, продают за миллионы в Алтайском крае

ГАЗ М1, который появился в 1936 году и до сих пор на ходу, продают за два миллиона рублей в Бийске. Что это за боевой легковой седан, который выставляют спустя столько лет на продажу на drom.ru — в нашем материале.

Седан даже спустя 86 лет выглядит солидно. Черный кузов, изгибистый порог, запасное колесо на багажнике — автомобиль словно вышел с экрана советских фильмов.

ГАЗ М1 , 1940 Drom.ru

В этом ветеране 50 лошадиных сил. Он имеет бензиновый двигатель и механическую коробку передач.

К сожалению, автор не предоставляет слишком много фотографий. Поэтому взгляните, как автомобиль такой же модели и года выпуска выглядит у другого владельца:

ГАЗ М1 , 1940 года Drom.ru ГАЗ М1 , 1940 года Drom.ru ГАЗ М1 , 1940 года Drom.ru ГАЗ М1 , 1940 года Drom.ru

За столько лет ГАЗ М1 прошел не так уж и много — всего 10 тыс. км. А ведь на нем можно разогнаться до 105 км/ч.