Что за автомобиль, который пережил Великую отечественную войну, продают за миллионы в Алтайском крае

Седан даже спустя 86 лет выглядит солидно. Черный кузов, изгибистый порог, запасное колесо на багажнике — автомобиль словно вышел с экрана советских фильмов.
В этом ветеране 50 лошадиных сил. Он имеет бензиновый двигатель и механическую коробку передач.
К сожалению, автор не предоставляет слишком много фотографий. Поэтому взгляните, как автомобиль такой же модели и года выпуска выглядит у другого владельца:
За столько лет ГАЗ М1 прошел не так уж и много — всего 10 тыс. км. А ведь на нем можно разогнаться до 105 км/ч.