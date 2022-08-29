29 августа
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Автоновости

Что за автомобиль, который пережил Великую отечественную войну, продают за миллионы в Алтайском крае

ГАЗ М1, который появился в 1936 году и до сих пор на ходу, продают за два миллиона рублей в Бийске. Что это за боевой легковой седан, который выставляют спустя столько лет на продажу на drom.ru — в нашем материале.

ГАЗ М1, 1936 года
ГАЗ М1, 1936 года
Drom.ru

Седан даже спустя 86 лет выглядит солидно. Черный кузов, изгибистый порог, запасное колесо на багажнике — автомобиль словно вышел с экрана советских фильмов.

ГАЗ М1, 1940
ГАЗ М1, 1940
Drom.ru

В этом ветеране 50 лошадиных сил. Он имеет бензиновый двигатель и механическую коробку передач.

К сожалению, автор не предоставляет слишком много фотографий. Поэтому взгляните, как автомобиль такой же модели и года выпуска выглядит у другого владельца:

ГАЗ М1, 1940 года
ГАЗ М1, 1940 года
Drom.ru
ГАЗ М1, 1940 года
ГАЗ М1, 1940 года
Drom.ru
ГАЗ М1, 1940 года
ГАЗ М1, 1940 года
Drom.ru
ГАЗ М1, 1940 года
ГАЗ М1, 1940 года
Drom.ru

За столько лет ГАЗ М1 прошел не так уж и много — всего 10 тыс. км. А ведь на нем можно разогнаться до 105 км/ч.

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