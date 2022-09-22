Что за автомобиль, который проедет везде и всюду, продают со слезами на глазах за 1,2 млн рублей в Барнауле

Jeep Cherokee 1993 года продают за 1,2 млн рублей в Барнауле. «Подготовлен для жесткого оффроуда, едет везде!» — уверенно заявляет владелец в объявлении на drom.ru.

Автомобиль строили для настоящих искателей приключений. Владелец показывает на фотографиях, как вылезает из глубоких ям и проезжает через непроходимые лужи. Чтобы он мог совершать такие подвиги, хозяину пришлось его серьезно обновить.

Обновлять Jeep Cherokee начали недавно — с осени 2020 года. Эксплуатировали его мало — пробег всего 100 км.

Владелец отремонтировал мотор, и теперь масла он не ест. Установил шноркель, веткоотбойники. Полностью переделал подвески под большой лифт. Также был сделан бензобак на 100 л и установлен новый топливный насос.

По кузову тоже была проделана немалая работа. Обварил проем двери багажника, усилил лонжероны, установил распорку на рулевой редуктор. И улучшил другие «больные» места.

«Машину делали мастера специализирующиеся на постройке серьезных внедорожников. С большим опытом. Все сделано качественно и очень крепко», — рассказывает продавец.

Джип имеет мощность 190 лошадиных сил. Он разгоняется за 8,6 секунд, а его максимальная скорость — 186 км/ч.

Автомобиль оборудован для долгих путешествий. Его багажник рассчитан более чем на тысячу литров, а также имеет подсветку со всех сторон. Салон раскладывается, и в нем может поместиться взрослый человек в полный рост. Сам владелец, ростом 1,85, нередко спал там в спальнике. А для крепкого сна в автомобиле есть шумоизоляция.