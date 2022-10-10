Что за автомобиль, который высоко оценили европейские рейтинги, продают за миллион рублей в Бийске

Alfa Romeo Giulietta 2012 года выпуска продают за миллион рублей в Бийске. К слову, автомобилей такой марки в Алтайском крае всего два на продажу. Объявление размещено на Drom.ru .

Alfa Romeo Giulietta, 2012 год за миллион рублей

Несмотря на десятилетний возраст, автомобиль в отличном состоянии. Он в красивом фиолетовом цвете, напоминающий редкую горную породу обсидиан.

Салон обтянут мягкой тканью. Продавец отмечает отличные динамику и шумоизоляцию.

Автомобиль был произведен в Италии, однако на продажу его выставили в Японии. Оттуда он и попал в Алтайский край.

Alfa Romeo Giulietta даже ездил только за рубежом, его «не русский» пробег — 78 тыс. км.

«Alfa Romeo Giulietta набрал 87 баллов из 100 и получил 5 звезд в рейтинге EuroNCAP, что является лучшим показателем среди автомобилей этой категории», — рассказывает о нем продавец.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическую коробку передач и 170 лошадиных сил.