10 октября
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Автоновости

Что за автомобиль, который высоко оценили европейские рейтинги, продают за миллион рублей в Бийске

Alfa Romeo Giulietta 2012 года выпуска продают за миллион рублей в Бийске. К слову, автомобилей такой марки в Алтайском крае всего два на продажу. Объявление размещено на Drom.ru.

Alfa Romeo Giulietta, 2012 год за миллион рублей
Alfa Romeo Giulietta, 2012 год за миллион рублей
Drom.ru

Несмотря на десятилетний возраст, автомобиль в отличном состоянии. Он в красивом фиолетовом цвете, напоминающий редкую горную породу обсидиан.

Салон обтянут мягкой тканью. Продавец отмечает отличные динамику и шумоизоляцию.

Автомобиль был произведен в Италии, однако на продажу его выставили в Японии. Оттуда он и попал в Алтайский край.

Alfa Romeo Giulietta даже ездил только за рубежом, его «не русский» пробег — 78 тыс. км.

«Alfa Romeo Giulietta набрал 87 баллов из 100 и получил 5 звезд в рейтинге EuroNCAP, что является лучшим показателем среди автомобилей этой категории», — рассказывает о нем продавец.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическую коробку передач и 170 лошадиных сил.

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