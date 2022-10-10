Что за автомобиль, который высоко оценили европейские рейтинги, продают за миллион рублей в Бийске

Несмотря на десятилетний возраст, автомобиль в отличном состоянии. Он в красивом фиолетовом цвете, напоминающий редкую горную породу обсидиан.
Салон обтянут мягкой тканью. Продавец отмечает отличные динамику и шумоизоляцию.
Автомобиль был произведен в Италии, однако на продажу его выставили в Японии. Оттуда он и попал в Алтайский край.
Alfa Romeo Giulietta даже ездил только за рубежом, его «не русский» пробег — 78 тыс. км.
«Alfa Romeo Giulietta набрал 87 баллов из 100 и получил 5 звезд в рейтинге EuroNCAP, что является лучшим показателем среди автомобилей этой категории», — рассказывает о нем продавец.
Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическую коробку передач и 170 лошадиных сил.