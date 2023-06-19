Что за автомобиль с домашним кинотеатром, мини-баром и мойкой под рукой продают за 6,8 млн рублей в Барнауле

Дом на колесах Ford Transit 2021 года выпуска продают за 6,8 млн рублей в Барнауле.

Внешний вид Ford Transit выглядит весьма презентабельно. Кузов выкрашен в черный глянцевый цвет, его пересекает позолоченная лента с подписью VIP. Перед украшает мощная решетка радиатора.

Внутри салон отделан кожей терракотового цвета. Водительские сидения от пассажирских отделяют аккуратные шторки. Каждое сидение оснащено системой управления положением. Также у всех пассажиров есть личный ящик для хранения личных вещей над головой.

Над потолком автомобиля установлена большая медиасистема - телевизор с двумя колонками. Также в салоне есть мини-бар, холодильник и небольшая раковина.

Из достоинств владельцы авто отмечают надежность и комфорт. А вот главным минусом называют дороге техническое обслуживание.

У Ford Transit дизельный двигатель на 2,2 л, механическую коробку передач и 100 лошадиных сил.