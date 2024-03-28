28 марта
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Автоновости

Что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей

Kia Carnival 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.
Что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.
"Авито"

Продуманный и стильный интерьер Kia Carnival позволит вам комфортно управлять автомобилем, пользуясь удобными кнопками на руле или выбирая необходимые функции на интуитивно-понятном дисплее панели управления, при этом сохраняя внимание на дороге.

В Kia Carnival не придется защищаться от потока информации, ведь на экраны выводятся только актуальные данные. Информационная среда автомобиля спроектирована для того, чтобы вы наслаждались дорогой, оставаясь в курсе наиболее важной информации.

При этом в автомобиле каждый пассажир ощутит удобство комфортабельных сидений, впечатляющее пространство для головы и ног и высокое качество отделочных материалов. Конфигурация сдвижных дверей и возможности трансформации салона позволит каждому получить максимальное удовольствие от поездки.

В режиме релаксации спинка сиденья откидывается назад, передняя часть подушки приподнимается, при этом выдвигается и поднимается подставка для ног.

У Carnival дизельный тип двигателя, 100 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Ранее сообщалось, что гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.

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