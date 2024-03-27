27 марта
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Автоновости

Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей

Visuva Tank продают в Красноярске за 5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.
Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.
«Авито»

Visuva Tank - вездеход для перевозки людей и грузов в условиях тяжелого бездорожья. Идеальный вариант для охоты, рыбалки и коммерческого использования.

Отмечается, что самая широкая гусеница в классе обеспечивает абсолютную проходимость по любому ландшафту.

На вездеход установлен двигатель 3UZ-FE мощностью 280 лошадиных сил. А герметичный кузов вездехода позволяет преодолевать водные преграды.

Полимерные гусеницы и катки, гумированные полиуретаном, не подвержены налипанию снега и грязи.

Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.
Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.
«Авито»

Дополнительное оборудование

  • Лебедка на 9т
  • Фаркоп
  • Экспедиционный багажник
  • Набор инструментов для работы и отдыха
  • Световая балка
  • Два отопителя
  • Линзованные LED фары дальнего и ближнего света
  • Разъемы USB в салоне
  • Мультимедиа система на базе Android с поддержкой навигации и BlueTooth
  • Обзор 360 градусов

Дополнительно вездеход может быть оснащен практически любым оборудованием, включая блоки плавучести.

Ранее стало известно, что за миниатюрную версию Bugatti продают в Сибири за 17,7 млн рублей.

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