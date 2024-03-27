Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.

Visuva Tank - вездеход для перевозки людей и грузов в условиях тяжелого бездорожья. Идеальный вариант для охоты, рыбалки и коммерческого использования.
Отмечается, что самая широкая гусеница в классе обеспечивает абсолютную проходимость по любому ландшафту.
На вездеход установлен двигатель 3UZ-FE мощностью 280 лошадиных сил. А герметичный кузов вездехода позволяет преодолевать водные преграды.
Полимерные гусеницы и катки, гумированные полиуретаном, не подвержены налипанию снега и грязи.
Дополнительное оборудование
- Лебедка на 9т
- Фаркоп
- Экспедиционный багажник
- Набор инструментов для работы и отдыха
- Световая балка
- Два отопителя
- Линзованные LED фары дальнего и ближнего света
- Разъемы USB в салоне
- Мультимедиа система на базе Android с поддержкой навигации и BlueTooth
- Обзор 360 градусов
Дополнительно вездеход может быть оснащен практически любым оборудованием, включая блоки плавучести.
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