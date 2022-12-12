Что за автомобиль в кричащих тонах продают за 8 млн рублей в Барнауле

Lexus RX350 2021 года выпуска продают за 8 млн рублей в Барнауле. Его салон привлекает ярким «агрессивным» цветом. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus RX350 — спортивная модель и отличается большой мощностью и скоростью. У нее под капотом 300 лошадиных сил. До 100 км/ч разгоняется за 8,2 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

Размеры у автомобиля средние: 4890 — 1895 — 1710 мм. Багажник вмещает 506 л с поднятыми спинками задних сидений и 1,6 тыс. л со сложенными.

Кузов автомобиля — белого цвета с черными декоративными элементами. Салон же отделан кожей ярко-красного цвета.

Lexus RX350 оснащен спортивными пакетами внешней и внутренней отделки, премиальной аудиосистемой Mark Levinson, 15 динамиками с сабвуфером, системой бесконтактного доступа Сard Key.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,5 л и автоматическая коробка передач.