12 декабря
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Автоновости

Что за автомобиль в кричащих тонах продают за 8 млн рублей в Барнауле

Lexus RX350 2021 года выпуска продают за 8 млн рублей в Барнауле. Его салон привлекает ярким «агрессивным» цветом. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus RX350 за 8 млн рублей
Lexus RX350 за 8 млн рублей
Drom.ru

Lexus RX350 — спортивная модель и отличается большой мощностью и скоростью. У нее под капотом 300 лошадиных сил. До 100 км/ч разгоняется за 8,2 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

Размеры у автомобиля средние: 4890 — 1895 — 1710 мм. Багажник вмещает 506 л с поднятыми спинками задних сидений и 1,6 тыс. л со сложенными.

Кузов автомобиля — белого цвета с черными декоративными элементами. Салон же отделан кожей ярко-красного цвета.

Lexus RX350 оснащен спортивными пакетами внешней и внутренней отделки, премиальной аудиосистемой Mark Levinson, 15 динамиками с сабвуфером, системой бесконтактного доступа Сard Key.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,5 л и автоматическая коробка передач.

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