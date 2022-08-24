Что за автомобиль за 40 млн рублей продают в Барнауле

Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей. Он первый кроссовер в модельной линейке Lamborghini. Продавец заявляет на drom.ru , что автомобиль абсолютно новый, еще без пробега, хотя 2021 года выпуска.

Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей

Кузов Lamborghini Urus белый, а салон — черно-красный. Сиденья оббиты кожей.

«Экстерьер Lamborghini Urus, как отмечается, отражает „многогранность его натуры“ — спортивной, элегантной и кроссоверной», — заверяет производитель.

Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей Drom.ru

Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, бензиновый двигатель объемом 4 л. и 650 лошадиных сил. Суперкар разгоняется до сотни за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч.

Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей Drom.ru Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей Drom.ru Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей Drom.ru Lamborghini Urus продается в Барнауле за 40 млн рублей Drom.ru

Автор объявления подмечает, что машина стоит на крытой и хорошо освещенной парковке. Поэтому ее удобно осматривать в любые погодные условия и время суток.