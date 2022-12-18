Что за белый бриллиант с самообучающейся системой продают за 16 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz GLE Coupe 2022 года выпуска продают за 16 млн рублей в Барнауле. Он абсолютно новый, без пробега. Объявление размещено на Drom.ru.

Mercedes-Benz GLE Coupe за 16 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz GLE Coupe выглядит роскошно. Он выкрашен в цвет «белый бриллиант», который красиво контрастирует с черной решеткой радиатора и черными дисками.

Салон отделан кожей двух цветов — черного и красного. Внимание привлекает огромный горизонтальный дисплей, совмещающий щиток приборов и экран медиасистемы MBUX. Каждый — диагональю 12,3 дюйма.

Медиасистема MBUX уникальна тем, что ей можно управлять голосом и жестами. Она самообучается и подстраивается под интересы водителя в процессе эксплуатации.

Большое внимание уделено безопасности водителя и пассажиров. В автомобиле установлена система помощи при торможении, которая предотвращает столкновения с пешеходами, транспортными средствами и другими препятствиями.

Автомобиль также может самостоятельно двигаться в пробке.

У Mercedes-Benz GLE Coupe бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 435 лошадиных сил.