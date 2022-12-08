Что за «британскую малышку» продают за 650 тыс. рублей в Барнауле

Mini Hatch 2005 года выпуска с британским флагом на руле продают за 650 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru .

Mini Hatch 2005 года выпуска за 650 тыс. рублей

Mini Hatch попал на Алтай из Лондона. Его собрали там в 2005 году. С тех пор только британский флаг на руле напоминает автомобилю о родине.

Компактная машина удобна для манеров на городских дорогах. Салон вмещает четыре человека. Объем багажника составляет 150 л.

Кузов выкрашен в два цвета — серебристый и черный. Капот посередине пересекают две полосы. Салон отделан материалом, похожим на кожу.

«Британская малышка» довольно шустрая. Ее максимальная скорость — 200 км/ч, а разгоняется она за 10 секунд.

У Mini Hatch бензиновый двигатель на 1,6 л, мощностью 116 лошадиных сил, а коробка передач — вариатор. По паспорту, он расходует в городе 6,7 л, а на трассе — 5 л.