5 ноября
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Автоновости

Что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей

Toyota Hilux 2018 года выпуска продают в Тальменке за 4,5 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за дизельного быка продают в Тальменке за 4,5 млн рублей.
Что за дизельного быка продают в Тальменке за 4,5 млн рублей.
drom.ru

Данный автомобиль очень поможет путешественникам. В багажник может уместить столько вещей, сколько вы захотите с собой взять.

Едет автомобиль по снегу и легкой грязи нормально.

Как известно дизельные авто не славятся теплом салона зимой. Однако в Hilux с этим проблем нет, есть даже подогрев руля.

В отделке интерьера легендарного пикапа использованы только высококачественные и прочные материалы, которые гарантируют удобство водителя и пассажиров.

Что интересного есть в машине

  • Оклейка всех крашеных элементов кузова прозрачной пленкой
  • обшивка алюминием закрывается пол, стенки, колесные арки и задний борт
  • крышка кузова жесткая
  • аудио усилитель
  • противоугонный комплекс
  • механический блокиратор рулевой колонки
  • оригинальная мухобойка Toyota
  • оригинальные ветровки Toyota
  • решетка TRD

Регулируемые сидения легко складываются, что создает дополнительный полезных объем для перевозки грузов. Кроме того, в салоне разместились целых 11 дополнительных мест для хранения ваших вещей.

У Toyota Hilux дизельный двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 150 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.

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