Что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей

Данный автомобиль очень поможет путешественникам. В багажник может уместить столько вещей, сколько вы захотите с собой взять.
Едет автомобиль по снегу и легкой грязи нормально.
Как известно дизельные авто не славятся теплом салона зимой. Однако в Hilux с этим проблем нет, есть даже подогрев руля.
В отделке интерьера легендарного пикапа использованы только высококачественные и прочные материалы, которые гарантируют удобство водителя и пассажиров.
Что интересного есть в машине
- Оклейка всех крашеных элементов кузова прозрачной пленкой
- обшивка алюминием закрывается пол, стенки, колесные арки и задний борт
- крышка кузова жесткая
- аудио усилитель
- противоугонный комплекс
- механический блокиратор рулевой колонки
- оригинальная мухобойка Toyota
- оригинальные ветровки Toyota
- решетка TRD
Регулируемые сидения легко складываются, что создает дополнительный полезных объем для перевозки грузов. Кроме того, в салоне разместились целых 11 дополнительных мест для хранения ваших вещей.
У Toyota Hilux дизельный двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 150 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.