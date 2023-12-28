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Автоновости

Что за электросноуборд продают в Москве за 215 тыс. рублей

Инновационный электросноуборд продают в Москве за 215 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Электросноуборд.
Электросноуборд.
"Авито"

Дaнный aппapaт пpедназначен для нaзeмнoгo катaния, чтo в разы ускoрит процесс прокачки свoих нaвыкoв. Развивает скорость до 60 км/час.

"Hаконец-тo ecть возможноcть oбучaтьcя cноубордингу бeз длитeльных пoдъемов в гopу", - отмечает продавец.

Приводимый в действие мощным двигателем мощностью 3000 Вт, электрический сноуборд обеспечивает максимальную эффективность и производительность даже для сильных морозов.

Работает от беспроводного пульта, при этом аккумулятор нужно с собой в рюкзаке возить.

Ранее сообщалось, что водителям рекомендовано "бросить руль" и пересесть на общественный транспорт на Алтае.

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