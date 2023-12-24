24 декабря
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Автоновости

Водителям рекомендовано "бросить руль" и пересесть на общественный транспорт на Алтае

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения Алтайского края.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Настасья Коваленко

Из-за непогоды водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом.

От поездок на дальние расстояния — особенно в ночное время — лучше отказаться, говорится в сообщении краевого главка МВД.

В случае возникновения сложной ситуации на дорогах необходимо обратиться за помощью по телефонам 110, либо 112. Телефоны работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что "сумасшедшее" потепление надвигается на Сибирь. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

А 24 декабря ночью Алтайский край накрыл густой туман. И самолеты всех московских рейсов и из Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Барнаульском аэропорту.

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