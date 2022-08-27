Что за фиолетовый автохамелеон продают за миллион в Алтайском крае

Хоть Mitsuoka Le-Seyde больше 30 лет, он может похвастаться отличным внешним видом, особенно вытянутым капотом с изгибистыми линиями крыльев.
Кузов у машины — фиолетовый, который на свету переливается цветами радуги, а салон обтянут красно-белой экокожей.
Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, 135 лошадиных сил и 100 тыс. км пробега.
«Установлен компрессор с ресивером, звуковой пневмосигнал Hella, спицевые диски на одной гайке», — уточняет владелец.
Автор объявления настоятельно просит пользоваться машиной только в теплое время года. Холода и морозы Mitsuoka не переносит.