27 августа
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Автоновости

Что за фиолетовый автохамелеон продают за миллион в Алтайском крае

Mitsuoka Le-Seyde 1990 года хамелеон фиолетового цвета продают в Бийске за 1,2 млн рублей. Автомобиль похож на теплолюбивую рептилию. Владелец на drom.ru уточняет: «Только летняя эксплуатация. Зимнее хранение — в сухом теплом гараже».

Mitsuoka Le-Seyde, 1990 год
Mitsuoka Le-Seyde, 1990 год
Drom.ru

Хоть Mitsuoka Le-Seyde больше 30 лет, он может похвастаться отличным внешним видом, особенно вытянутым капотом с изгибистыми линиями крыльев.

Кузов у машины — фиолетовый, который на свету переливается цветами радуги, а салон обтянут красно-белой экокожей.

Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, 135 лошадиных сил и 100 тыс. км пробега.

«Установлен компрессор с ресивером, звуковой пневмосигнал Hella, спицевые диски на одной гайке», — уточняет владелец.

Автор объявления настоятельно просит пользоваться машиной только в теплое время года. Холода и морозы Mitsuoka не переносит.

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