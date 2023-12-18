Что за глянцевый RAM продают в Барнауле за 9,8 млн рублей

RAM 2022 года продают в Барнауле за 9,8 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

RAM ставит на «традиционные ценности» – мощные двигатели, огромные размеры, удобство и практичность. RAM 1500 2022 года невероятно «крутой», выносливый, массивный. А все потому, что настоящие ценители американских пикапов верны себе и своим принципам.

В 2022 году автомобиль был протестирован страховым институтом дорожной безопасности и получил премию Top Safety Pick.

Двигатель

В RAM не стали мелочиться и установили на свой пикап 395-сильный бензиновый ДВС. Непередаваемый «рык» мотора и ощущение всепоглощающей мощи – пожалуй, лучшие слова, способные описать «дыхание» этого «монстра». Инженеры компании доработали «движок» до состояния, при котором RAM 1500 может набирать скорость до 100 км/ч за считанные секунды.

Подвеска

Мощная, крутая, производительная. «Гасит» практически любые ухабы и неровности дорожного полотна. Благодаря невероятно большому клиренсу (300 мм) и амортизационной системе от BILSTEIN BLACK HAWK водитель и пассажиры ощущают себя комфортно. Скажем больше: электронная система настройки работы двигателя и трансмиссии позволяет оптимизировать проходимость RAM 1500 для езды по песку, в спортивном режиме, по каменистой местности, на заснеженной трассе, при буксировке, а также настроить индивидуальный режим движения.

Интерьер и экстерьер

Внутреннее оформление пикапа представлено в темно-серых тонах, способных настроить водителя на «деловой» лад. Органы управления расположены максимально удобно и продуманно, что позволяет не только беспрепятственно следить за дорогой, но и за пассажирами в салоне. Любителям «создать атмосферу» придется по вкусу аудио система Harman/Kardon. Для безопасной перевозки грузов пикап оснащен крюками с регулировкой для надежного крепления, в то время как сам кузов имеет специальное защитное покрытие от царапин и сколов.

У RAM бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 395 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.