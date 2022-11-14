14 ноября
﻿
Автоновости

Что за «игрушку для взрослых» продают за полтора миллиона в алтайском городе

Mini Countryman 2012 года выпуска продают за 1,5 млн рублей в Бийске. Владелец ласково называет автомобиль «игрушкой для взрослых». Объявление размещено на Drom.ru.

Mini Countryman 2012 года выпуска за 1,5 млн рублей
Mini Countryman 2012 года выпуска за 1,5 млн рублей
Drom.ru

Mini Countryman выглядит стильно. Кузов выкрашен в редкий цвет Royal Grey. Капот и багажник пересекает белая полоса. На крыше — оригинальный автобокс.

Салон вмещает пять человек, включая водителя. Хоть и не может похвастаться лишним пространством.

Mini Countryman в обвесе John Cooper Works. У него спортивный выхлоп.

Владелец заменил цель и масла в автомобиле, а также обслужил подвеску.

«Таких авто очень мало!» — предупреждает продавец.

У Mini Countryman бензиновый двигатель на 1,6 л и автоматическая коробка передач. В городе он потребляет, по паспорту, 8,6 л, а за его пределами — 6,4 л.

Мощность автомобиля — 184 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8 секунд. Его максимальная скорость — 20 км/ч.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость