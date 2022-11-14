Что за «игрушку для взрослых» продают за полтора миллиона в алтайском городе

Mini Countryman 2012 года выпуска продают за 1,5 млн рублей в Бийске. Владелец ласково называет автомобиль «игрушкой для взрослых». Объявление размещено на Drom.ru .

Mini Countryman 2012 года выпуска за 1,5 млн рублей

Mini Countryman выглядит стильно. Кузов выкрашен в редкий цвет Royal Grey. Капот и багажник пересекает белая полоса. На крыше — оригинальный автобокс.

Салон вмещает пять человек, включая водителя. Хоть и не может похвастаться лишним пространством.

Mini Countryman в обвесе John Cooper Works. У него спортивный выхлоп.

Владелец заменил цель и масла в автомобиле, а также обслужил подвеску.

«Таких авто очень мало!» — предупреждает продавец.

У Mini Countryman бензиновый двигатель на 1,6 л и автоматическая коробка передач. В городе он потребляет, по паспорту, 8,6 л, а за его пределами — 6,4 л.

Мощность автомобиля — 184 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8 секунд. Его максимальная скорость — 20 км/ч.