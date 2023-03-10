Что за импозантного старичка продают за 2,2 млн рублей в Рубцовске

Mercedes-Benz CL-Class 1995 года выпуска продают за 2,2 млн рублей в Рубцовске. Объявление размещено на Drom.ru.

Mercedes-Benz CL-Class и поныне считается роскошным полноразмерным легковым автомобилем. Этот автомобиль один из первых вышедших на японском конвейере. Волей судьбы он попал в Алтайский край.

Конечно, сейчас Mercedes уступает более современным коллегам. Однако выглядит он по прежнему представительно. У него черный глянцевый кузов с хромовой отделкой.

Салон не менее хорош. Он отделан черной кожей и украшен вставками из темного дерева.

У Mercedes бензиновый двигатель на 5 л, автоматическая коробка передач и 320 лошадиных сил — больше, чем у более молодых автомобилей. Он разгоняется до «сотки» за 7 секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.