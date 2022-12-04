Что за коронованный автомобиль продают за 700 тыс. рублей в Барнауле

Toyota Crown 1983 года выпуска продают за 700 тыс. рублей в Барнауле. Владелец его разобрал и полностью отреставрировал — потому он выглядит, как новенький. Объявление размещено на Авито .

Toyota Crown 1983 года за 700 тыс. рублей

Хозяин Toyota Crown не просто восстановил прежний облик автомобиля, но и существенно модернизировал. Он полностью разобрал кузов, а затем отреставрировал и выкрасил в стильный черный цвет. Дополнительно обработал антикоррозионной защитой внутри и снаружи.

В салон поставил сиденья от Mercedes. Полностью заменил пол, потолок и панели дверей. Дополнительно к последним установил музыку.

Владелец поставил новый мотор и турбину до 550 лошадиных сил.

«Мотор и коробка в идеале! Давление стоит 0.6, охлаждение алюминий, тихая трасса, насос вальбро», — описывает он.

На колесах стоят современные диски BBS R17 шириной 9.5. Подвеска частично отреставрирована. Внутри авто полная вибро- и шумо-изоляция.

У Toyota Crown бензиновый двигатель на 2,8, автоматическая коробка передач и 146 лошадиных сил. Его пробег — 100 тыс. км.