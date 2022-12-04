4 декабря
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Автоновости

Что за коронованный автомобиль продают за 700 тыс. рублей в Барнауле

Toyota Crown 1983 года выпуска продают за 700 тыс. рублей в Барнауле. Владелец его разобрал и полностью отреставрировал — потому он выглядит, как новенький. Объявление размещено на Авито.

Toyota Crown 1983 года за 700 тыс. рублей
Toyota Crown 1983 года за 700 тыс. рублей
Авито

Хозяин Toyota Crown не просто восстановил прежний облик автомобиля, но и существенно модернизировал. Он полностью разобрал кузов, а затем отреставрировал и выкрасил в стильный черный цвет. Дополнительно обработал антикоррозионной защитой внутри и снаружи.

В салон поставил сиденья от Mercedes. Полностью заменил пол, потолок и панели дверей. Дополнительно к последним установил музыку.

Владелец поставил новый мотор и турбину до 550 лошадиных сил.

«Мотор и коробка в идеале! Давление стоит 0.6, охлаждение алюминий, тихая трасса, насос вальбро», — описывает он.

На колесах стоят современные диски BBS R17 шириной 9.5. Подвеска частично отреставрирована. Внутри авто полная вибро- и шумо-изоляция.

У Toyota Crown бензиновый двигатель на 2,8, автоматическая коробка передач и 146 лошадиных сил. Его пробег — 100 тыс. км.

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