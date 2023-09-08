8 сентября
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Автоновости

Что за красивого иностранца BMW X5 продают в Барнауле за 1,6 млн рублей

Автомобиль, привезенный из США в Россию в 2012 году продают за 1,6 млн в Барнауле. Объявление разместили на "Авито".

Что за красивого иностранца BMW X5 продают в Барнауле за 1,6 млн рублей.
Что за красивого иностранца BMW X5 продают в Барнауле за 1,6 млн рублей.
Авито

Эксплуатировали BMW X5 только в Сибири. А у продавца он был всего полтора года.

Владелец уверяет, что лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, ни единой вмятины или царапины. Авто покрыто жидким стеклом, которое шикарно переливается на солнце и остается чистым в любую погоду.

Замены все технические жидкости, а именно: масло в коробке передач, заднем редукторе, тормозная жидкость и антифриз. Зимой установлен и прописан новый, дорогостоящий AGM аккумулятор.

Салон как у нового авто, владелец заботился о чистоте и ухоженности. Кожа в идеальном состоянии. Отмечается редкий цвет отделки.

Что установлено дополнительно

  • сигнализация StarLine с GSM модулем;
  • автозапуском и обратной связью;
  • удобная андроид магнитола с Hands free, USB, AUX, навигацией и улучшенной камерой заднего вида;
  • съемный фаркоп;
  • затемненная задняя диодная оптика.

У бензинового внедорожника 272 лошадиных силы. А объем двигателя 3 л.

Ранее мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.

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