Что за красивого иностранца BMW X5 продают в Барнауле за 1,6 млн рублей.

Эксплуатировали BMW X5 только в Сибири. А у продавца он был всего полтора года.
Владелец уверяет, что лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, ни единой вмятины или царапины. Авто покрыто жидким стеклом, которое шикарно переливается на солнце и остается чистым в любую погоду.
Замены все технические жидкости, а именно: масло в коробке передач, заднем редукторе, тормозная жидкость и антифриз. Зимой установлен и прописан новый, дорогостоящий AGM аккумулятор.
Салон как у нового авто, владелец заботился о чистоте и ухоженности. Кожа в идеальном состоянии. Отмечается редкий цвет отделки.
Что установлено дополнительно
- сигнализация StarLine с GSM модулем;
- автозапуском и обратной связью;
- удобная андроид магнитола с Hands free, USB, AUX, навигацией и улучшенной камерой заднего вида;
- съемный фаркоп;
- затемненная задняя диодная оптика.
У бензинового внедорожника 272 лошадиных силы. А объем двигателя 3 л.
Ранее мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.