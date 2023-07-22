22 июля
﻿
Автоновости

Что за легендарный автомобиль 90-х с вишневым салоном продают за 1,5 млн рублей в Барнауле

Легендарный американский авто Cadillac Eldorado 1986 года продают в Барнауле за 1,5 млн рублей. Объявление разместили на Drom.ru.

Легендарный автомобиль 90-х с вишневым салоном продают за 1,5 млн рублей в Барнауле .
Легендарный автомобиль 90-х с вишневым салоном продают за 1,5 млн рублей в Барнауле .
barnaul.drom.ru

Салон целиком оформлен натуральной красной кожей - от сидений до руля. В насыщенном вишневом цвете выполнены и приборная панель, и коврики.

Сама машина черного цвета. Мощность - 130 лошадиных сил. Тип кузова - купе. Пробег - 200 тыс. км.

У багажника есть доводчик, машина оснащена электростеклоподьемниками.

Хромированные оригинальные диски - родные.

Капитальный ремонт двигателя был осенью 2020 года. Произведена профессиональная полировка.

Владелец утверждает, что авто в отличном состоянии, на ходу, резвое. Никаких вложений не требуется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость