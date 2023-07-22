Что за легендарный автомобиль 90-х с вишневым салоном продают за 1,5 млн рублей в Барнауле

Салон целиком оформлен натуральной красной кожей - от сидений до руля. В насыщенном вишневом цвете выполнены и приборная панель, и коврики.
Сама машина черного цвета. Мощность - 130 лошадиных сил. Тип кузова - купе. Пробег - 200 тыс. км.
У багажника есть доводчик, машина оснащена электростеклоподьемниками.
Хромированные оригинальные диски - родные.
Капитальный ремонт двигателя был осенью 2020 года. Произведена профессиональная полировка.
Владелец утверждает, что авто в отличном состоянии, на ходу, резвое. Никаких вложений не требуется.