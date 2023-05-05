Что за легендарный автомобиль продают всего за 410 тыс. рублей в Барнауле

ГАЗ 3102 или же просто "Волгу" 2007 года в отличном состоянии продают за 410 тыс. рублей. Она еще может удивить профессиональных автолюбителей.

ГАЗ 3102 "Волга" 2007 года выпуска за 410 тыс. рублей

Владелец тщательно ухаживал за своей "рабочей лошадкой" и вложил в нее немало сил и средств. "Волга" выглядит достойно. Черный глянцевый кузов отливает на солнце, строгая решетка радиатора украшает перед. На кузове нет повреждений, ржавчины и гнили.

Салон также приятно удивляет. Сиденья отделаны тканью, приборная панель украшена вставками из дерева. Есть кондиционер и подогрев сидений.

"Машина очень достойная, думаю, второй такой не найдете за такую сумму", - пишет владелец "Волги".

Проездили на ней прошлые владельцы немало - 200 тыс. км.

У "Волги" бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 137 лошадиных сил.