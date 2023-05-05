Что за легендарный автомобиль продают всего за 410 тыс. рублей в Барнауле

Владелец тщательно ухаживал за своей "рабочей лошадкой" и вложил в нее немало сил и средств. "Волга" выглядит достойно. Черный глянцевый кузов отливает на солнце, строгая решетка радиатора украшает перед. На кузове нет повреждений, ржавчины и гнили.
Салон также приятно удивляет. Сиденья отделаны тканью, приборная панель украшена вставками из дерева. Есть кондиционер и подогрев сидений.
"Машина очень достойная, думаю, второй такой не найдете за такую сумму", - пишет владелец "Волги".
Проездили на ней прошлые владельцы немало - 200 тыс. км.
У "Волги" бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 137 лошадиных сил.