5 мая
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Автоновости

Что за легендарный автомобиль продают всего за 410 тыс. рублей в Барнауле

ГАЗ 3102 или же просто "Волгу" 2007 года в отличном состоянии продают за 410 тыс. рублей. Она еще может удивить профессиональных автолюбителей.

ГАЗ 3102 "Волга" 2007 года выпуска за 410 тыс. рублей
ГАЗ 3102 "Волга" 2007 года выпуска за 410 тыс. рублей
Drom.ru

Владелец тщательно ухаживал за своей "рабочей лошадкой" и вложил в нее немало сил и средств. "Волга" выглядит достойно. Черный глянцевый кузов отливает на солнце, строгая решетка радиатора украшает перед. На кузове нет повреждений, ржавчины и гнили.

Салон также приятно удивляет. Сиденья отделаны тканью, приборная панель украшена вставками из дерева. Есть кондиционер и подогрев сидений.

"Машина очень достойная, думаю, второй такой не найдете за такую сумму", - пишет владелец "Волги".

Проездили на ней прошлые владельцы немало - 200 тыс. км.

У "Волги" бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 137 лошадиных сил.

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