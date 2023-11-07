Mercedes-Benz G-Class 2002 года выпуска продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление выставили на drom.ru.

Что за модный Гелик продают в Барнаул за 2,7 млн рублей .

Серый Гелик выглядит как новенькие автомобили. Однако красавцу уже более десяти лет.

Стоит обратить внимание на кожаный салон — он все еще выглядит очень достойно.

«При умеренной езде — около 20 л. Если же немного погонять, легко доходит до 25 л», — отмечают владельцы расход топлива.

Комплектация автомобиля

- Мульти руль

- Климат- контроль

- Круиз контроль

- Электро стекло подъёмники

- Система курсовой устойчивости

- Электро привод передних сидений

- Память сидений

- Подогрев передних сидений

- Подогрев задних сидений

- Самозатемняющиеся зеркало заднего вида

- Центральный замок

- Кондиционер

- Датчик света

- Дефлектор окон

- Вертикальная регулировка руля

- Телескопическая регулировка руля

- Противотуманные фары

- Литые диски

Дополнительно с машиной идет второй комплект резины на литых дисках и резиновые коврики.

У Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 5 л, 296 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно, что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.