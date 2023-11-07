7 ноября
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Автоновости

Что за модный Гелик продают в Барнаул за 2,7 млн рублей

Mercedes-Benz G-Class 2002 года выпуска продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление выставили на drom.ru.

Что за модный Гелик продают в Барнаул за 2,7 млн рублей .
Что за модный Гелик продают в Барнаул за 2,7 млн рублей .
drom.ru

Серый Гелик выглядит как новенькие автомобили. Однако красавцу уже более десяти лет.

Стоит обратить внимание на кожаный салон — он все еще выглядит очень достойно.

«При умеренной езде — около 20 л. Если же немного погонять, легко доходит до 25 л», — отмечают владельцы расход топлива.

Комплектация автомобиля

- Мульти руль
- Климат- контроль
- Круиз контроль
- Электро стекло подъёмники
- Система курсовой устойчивости
- Электро привод передних сидений
- Память сидений
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Самозатемняющиеся зеркало заднего вида
- Центральный замок
- Кондиционер
- Датчик света
- Дефлектор окон
- Вертикальная регулировка руля
- Телескопическая регулировка руля
- Противотуманные фары
- Литые диски

Дополнительно с машиной идет второй комплект резины на литых дисках и резиновые коврики.

У Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 5 л, 296 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно, что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.

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