Что за модный Гелик продают в Барнаул за 2,7 млн рублей .

Серый Гелик выглядит как новенькие автомобили. Однако красавцу уже более десяти лет.
Стоит обратить внимание на кожаный салон — он все еще выглядит очень достойно.
«При умеренной езде — около 20 л. Если же немного погонять, легко доходит до 25 л», — отмечают владельцы расход топлива.
Комплектация автомобиля
- Мульти руль
- Климат- контроль
- Круиз контроль
- Электро стекло подъёмники
- Система курсовой устойчивости
- Электро привод передних сидений
- Память сидений
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Самозатемняющиеся зеркало заднего вида
- Центральный замок
- Кондиционер
- Датчик света
- Дефлектор окон
- Вертикальная регулировка руля
- Телескопическая регулировка руля
- Противотуманные фары
- Литые диски
Дополнительно с машиной идет второй комплект резины на литых дисках и резиновые коврики.
У Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 5 л, 296 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.
Ранее стало известно, что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.