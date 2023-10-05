Что за мотоцикл, о котором мечтает каждый гонщик, продают в Барнауле за 300 тыс. рублей.

Kawasaki Ninja ZX-6R - мотоцикл серии спортивных байков Ninja от японского производителя Kawasaki. Он был представлен в 1995 году и на протяжении многих лет постоянно обновлялся в ответ на появление новых продуктов от Honda, Suzuki и Yamaha. Серия ZX - это то, что в 1980-х годах было известно как линейка мотоциклов Kawasaki Ninja и до сих пор носит это название.
У спортбайка привлекательна красно-фиолетовая расцветка. Любители похвастаться не останутся без внимания.
Дополнительные опции:
- Электростартер;
- Система «старт-стоп»;
- Ветровое стекло.
Мотоцикл можно назвать ретро-старичком, ведь выпустили его в 1998 году. Однако на вид он как новый.
Владелец уверяет, что ездил на нем всего шесть раз и то пол часа.
У Kawasaki бензиновый двигатель, механическая коробка передач и 125 лошадиных сил.
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