4 октября
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Автоновости

Новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей

Geely Coolray SX11 2023 года выпуска в сером цвете продают в Барнауле за 2,6 млн рублей.

Новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.
Новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.
drom.ru

Автомобиль имеет комплектацию «Flagship Sport».

В него входят следующие характеристики:


• Роботизированная коробка передач
• Антиблокировочная система
• Система курсовой устойчивости
• Система контроля слепых зон
• Система помощи при экстренном торможении
• Датчик давления в шинах
• Боковые передние подушки безопасности
• Оконные шторки безопасности
• Блокировка замков задних дверей

Салон отмечает, что на Geely Coolray полностью новое лакокрасочное покрытие.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,5 л, а также автоматическая коробка передач и 181 лошадиные силы.

Ранее сочный Kawasaki Ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей.

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