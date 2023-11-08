Что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей.

«Мощный и неприхотливый», - там автомобиль характеризуют владельцы.
Действительно, Toyota проедет везде. Автомобилисты часто путешествуют на данной модели.
Салон из комбинированной кожи сохранился идеально. Видно, что владелец заботился о машине.
В Harrier есть
- LED оптика
- два ключа
- мульти руль
- адаптивный круиз контроль
- камеры 360
- Toyota Safety Sense (радарный круиз-контроль, контроль полосы, контроль дистанции, автоматический дальний/ближний свет и тд.).
Также продавец отмечает, что в комплект идет две пары резины.
У автомобиля гибридный двигатель на 2,5 л, 152 лошадиных сил и вариаторная коробка передач.
Ранее стало известно, что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей.