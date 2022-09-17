17 сентября
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Автоновости

Что за необычный хэтчбек, раскрашенный под хохлому, продают за 300 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler PT Cruiser 2003 года продают за 300 тыс. рублей в Барнауле. Он выделяется ярким красным цветом и черным узором под хохлому. Объявление размещено на drom.ru.

Chrysler PT Cruiser 2003 года за 300 тыс. рублей
Chrysler PT Cruiser 2003 года за 300 тыс. рублей
Drom.ru

Chrysler PT Cruiser выглядит приятно и компактно на фоне тяжелых «мордастых» джипов и внедорожников. Он имеет красный кузов и украшен черными узорами, которые имитируют русско-народную роспись — хохлому. Салон обтянут черной кожей.

В хэтчбеке установлены круиз- и климат-контроли и полный электропакет. Также к нему прилагается техническая гарантия Karso. В нее входит двигатель, коробка передач, редуктор, генератор, турбина, кондиционер и прочие узлы.

«Karso позволяет экономить на ремонте авто в течении года до 500%", — обещает продавец.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 2,4 л, автоматическую коробку передач и 152 лошадиных сил. До продажи у него было трое владельцев. Пробег Chrysler PT Cruiser — 171 тыс. км.

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