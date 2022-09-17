Что за необычный хэтчбек, раскрашенный под хохлому, продают за 300 тыс. рублей в Барнауле

Chrysler PT Cruiser 2003 года продают за 300 тыс. рублей в Барнауле. Он выделяется ярким красным цветом и черным узором под хохлому. Объявление размещено на drom.ru .

Chrysler PT Cruiser 2003 года за 300 тыс. рублей

Chrysler PT Cruiser выглядит приятно и компактно на фоне тяжелых «мордастых» джипов и внедорожников. Он имеет красный кузов и украшен черными узорами, которые имитируют русско-народную роспись — хохлому. Салон обтянут черной кожей.

В хэтчбеке установлены круиз- и климат-контроли и полный электропакет. Также к нему прилагается техническая гарантия Karso. В нее входит двигатель, коробка передач, редуктор, генератор, турбина, кондиционер и прочие узлы.

«Karso позволяет экономить на ремонте авто в течении года до 500%", — обещает продавец.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 2,4 л, автоматическую коробку передач и 152 лошадиных сил. До продажи у него было трое владельцев. Пробег Chrysler PT Cruiser — 171 тыс. км.