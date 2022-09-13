А кушает совсем немножко. Что за очаровательная малолитражка продается почти за 500 тыс. в Барнауле

Peugeot 107, потребляющая не более 5 л, продается за 470 тыс. в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru .

Peugeot 107 за 470 тыс. рублей в Барнауле

Peugeot 107 — один из самых компактных хетчбеков. Он привлекает автомобилистов своей практичностью и надежностью.

Главный же плюс маленького «пежо» — его малый аппетит. По паспорту он потребляет всего 4,6 л, а в городе — 5,5 л на 100 км.

Именно для городских поездок этот автомобиль подходит больше всего. Имея жесткую подвеску, он крайне чувствителен к качеству российских дорог.

Peugeot 107 приятен и внешне. Кузов — черный, глянцевый, округлый спереди. В салоне — черная кожа.

Из минусов — такой автомобиль не может похвастаться большой мощностью. Он имеет 68 лошадиных сил. Разгоняется за 14 секунд, а его максимальная скорость — 157 км/ч.

Также в Peugeot 107 установлена коробка передач робот, и у него 93 тыс. километров пробега.