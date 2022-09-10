Что за «бандитский» внедорожник продается за 28,5 млн рублей в Барнауле

Смотреться в таком автомобиле водитель будет эффектно. Mercedes-Benz G-Класса имеет черный глянцевый кузов с выраженным передом. Салон оббит коричневой кожей.
В машине есть сдвижной стеклянный люк. Имеется комфортная подсветка салона с 8 цветами на выбор. Установлена акустическая система объемного звучания Burmster.
В Mercedes-Benz G-Класса — бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 422 лошадиных сил. Разгоняется почти за 6 секунд, а его максимальная скорость — 210 км/ч. По паспорту, расходует 12 л.
Прошлый владелец проездил на нем более трех лет и проехал 17 тыс. км.
Брутальный вид автомобиля объясняется его предысторией. G-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В то время он был акционером компании Mercedes-Benz. Гражданская версия почти не изменила свой внешний облик.