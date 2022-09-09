Что за единственный Бентли в Алтайском крае продают за 2,5 млн рублей

Белый обтекаемый кузов автомобиля имеет только две двери — купе. Салон отделан черной кожей с вставками из красного металла и дерева. Подобраны только качественные материалы.
Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 6 л, автоматическую коробку передач и 621 лошадиную силу. По паспорту, расход топлива Bentley составляет от 10.5 до 16.6 л на 100 км.
Прошлый владелец им весьма доволен. Недаром он проездил на нем 100 тыс. км.
Bentley Continental отлично подойдёт для путешествий. Ведь он был создан специально для Гран туризмо.
В Британии дети аристократических семей нередко любили отправляться в большие туры по континентальной Европе. Сначала для это приспосабливали кареты и повозки. А в современной мире для этого был создан специальный класс автомобилей — Гран туризмо.