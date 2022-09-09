11 сентября
﻿
Автоновости

Что за единственный Бентли в Алтайском крае продают за 2,5 млн рублей

Единственный в Алтайском крае Bentley Continental 2006 года продают за 2,5 млн рублей в Барнауле. «Шикарный автомобиль!» — лаконично заявляет автор объявления на drom.ru.

Bentley Continental GT, 2006 год
Bentley Continental GT, 2006 год
Drom.ru

Белый обтекаемый кузов автомобиля имеет только две двери — купе. Салон отделан черной кожей с вставками из красного металла и дерева. Подобраны только качественные материалы.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 6 л, автоматическую коробку передач и 621 лошадиную силу. По паспорту, расход топлива Bentley составляет от 10.5 до 16.6 л на 100 км.

Прошлый владелец им весьма доволен. Недаром он проездил на нем 100 тыс. км.

Bentley Continental отлично подойдёт для путешествий. Ведь он был создан специально для Гран туризмо.

В Британии дети аристократических семей нередко любили отправляться в большие туры по континентальной Европе. Сначала для это приспосабливали кареты и повозки. А в современной мире для этого был создан специальный класс автомобилей — Гран туризмо.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость