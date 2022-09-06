6 сентября
﻿
Автоновости

Места хватит для всех. Что за самый вместительный автомобиль продается за 4,5 млн рублей в Барнауле

Восьмиместный Kia Carnival продается за 4,5 млн рублей в Барнауле. По заверению автора объявления на drom.ru, автомобиль совмещает в себе черты и брутального кроссовера, и семейного минивэна, и даже просторного пати-вэна.

Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru

Kia Carnival 2021 года прекрасно подходит для больших компаний. У него есть 3 ряда сидений и 8 мест. В нем поместится и большая дружная семья, и шумная компания друзей.

Автомобиль оснащен всем, что поможет обеспечить комфортную поездку. Есть два кондиционера (один спереди и один сзади), набор подушек безопасности (фронтальные и боковые + коленная подушка для водителя) и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru

У Kia Carnival дизельный двигать на 2,2 л, АКПП коробку передач и почти 200 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 190 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд.

«Что перед Вами? Роскошный и брутальный кроссовер? Солидный и практичный семейный автомобиль? Высокотехнологичное средство передвижения или просторный и комфортный пати-вэн для большой компании? Новый Kia Carnival совмещает все это и готов удивлять вас долгие годы», — описывает автомобиль владелец.

Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru
Kia Carnival, 2021 год
Kia Carnival, 2021 год
Drom.ru

Сами же корейцы, из-под чьих рук вышла данная модель, называют автомобиль «кроссвэном».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость