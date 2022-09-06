Места хватит для всех. Что за самый вместительный автомобиль продается за 4,5 млн рублей в Барнауле

Восьмиместный Kia Carnival продается за 4,5 млн рублей в Барнауле. По заверению автора объявления на drom.ru , автомобиль совмещает в себе черты и брутального кроссовера, и семейного минивэна, и даже просторного пати-вэна.

Kia Carnival 2021 года прекрасно подходит для больших компаний. У него есть 3 ряда сидений и 8 мест. В нем поместится и большая дружная семья, и шумная компания друзей.

Автомобиль оснащен всем, что поможет обеспечить комфортную поездку. Есть два кондиционера (один спереди и один сзади), набор подушек безопасности (фронтальные и боковые + коленная подушка для водителя) и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Kia Carnival , 2021 год Drom.ru

У Kia Carnival дизельный двигать на 2,2 л, АКПП коробку передач и почти 200 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 190 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд.

«Что перед Вами? Роскошный и брутальный кроссовер? Солидный и практичный семейный автомобиль? Высокотехнологичное средство передвижения или просторный и комфортный пати-вэн для большой компании? Новый Kia Carnival совмещает все это и готов удивлять вас долгие годы», — описывает автомобиль владелец.

Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru Kia Carnival , 2021 год Drom.ru

Сами же корейцы, из-под чьих рук вышла данная модель, называют автомобиль «кроссвэном».