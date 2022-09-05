5 сентября
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Автоновости

Что за самый лучший автомобиль по версии drom.ru продают за 18 млн рублей в Барнауле

Первое место в рейтинге drom.ru из ста машин занимает Lexus LX570. В Барнауле новую модель продают за 18,2 млн рублей.

Lexus LX570
Lexus LX570
Drom.ru

Lexus LX570 имеет ряд значительных преимуществ, за что его так высоко оценили все владельцы. Он оборудован четырехзонным климат-контролем, навигационной системой с интерфейсом Bluetooth, электроприводом передних сидений.

Салон обтянут белой кожей со вставками из черного дерева шимамоку, а потолок — черного цвета. Также для пассажиров на задних рядах оборудованы телевизоры.

Lexus LX570
Lexus LX570
Drom.ru

«Салон LX, который имеет восемь посадочных мест, изобилует качественной отделкой и является эталоном роскоши и тишины», — описывают его специалисты drom.ru.

В Lexus LX570 установлены шумоизолирующее ветровое стекло, боковые подножки со светодиодной подсветкой и встроенный ионизатор воздуха NANO-E.

Lexus LX570
Lexus LX570
Drom.ru
Lexus LX570
Lexus LX570
Drom.ru
Lexus LX570
Lexus LX570
Drom.ru

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 5,7 л, коробку передач АКПП и 367 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 220 км/ч, он разгоняется до 100 км/ч всего за 7 секунд.

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