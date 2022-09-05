Что за самый лучший автомобиль по версии drom.ru продают за 18 млн рублей в Барнауле

Первое место в рейтинге drom.ru из ста машин занимает Lexus LX570. В Барнауле новую модель продают за 18,2 млн рублей.

Lexus LX570 имеет ряд значительных преимуществ, за что его так высоко оценили все владельцы. Он оборудован четырехзонным климат-контролем, навигационной системой с интерфейсом Bluetooth, электроприводом передних сидений.

Салон обтянут белой кожей со вставками из черного дерева шимамоку, а потолок — черного цвета. Также для пассажиров на задних рядах оборудованы телевизоры.

Lexus LX570 Drom.ru

«Салон LX, который имеет восемь посадочных мест, изобилует качественной отделкой и является эталоном роскоши и тишины», — описывают его специалисты drom.ru.

В Lexus LX570 установлены шумоизолирующее ветровое стекло, боковые подножки со светодиодной подсветкой и встроенный ионизатор воздуха NANO-E.

Lexus LX570 Drom.ru Lexus LX570 Drom.ru Lexus LX570 Drom.ru

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 5,7 л, коробку передач АКПП и 367 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 220 км/ч, он разгоняется до 100 км/ч всего за 7 секунд.