12 сентября
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Автоновости

Что за единственный электромобиль от Илона Маска продается почти за 4 млн рублей в Барнауле

Единственный Tesla Model S за 3,8 млн рублей продается в Барнауле. Владелец отмечает в объявлении на drom.ru, что электромобиль крайне выгоден в обслуживании, ведь совсем «не ест» бензин.

Tesla Model S в Барнауле
Tesla Model S в Барнауле
Drom.ru

Tesla Model S не только использует электроэнергию для езды, но и управляется через приложение. А именно через систему Factory Mode. Она заменяет привычную приборную панель, которая есть в обычных автомобилях.

Также с помощью Factory Mode водитель может менять настройки автомобиля. Например, поменять привод с переднего на задний и даже сделать 50 на 50.

Плюс, доступен автопилот.

Сам автомобиль выглядит весьма презентабельно. Кузов — черный, обтекаемый. Внутри салон обтянут бежевой кожей.

Автомобиль имеет электродвигатель, автоматическую коробку передач и 241 лошадиную силу. А также 70 тыс. км пробега.

«Экономия на обслуживание, заправках и налоге для такой мощности», — отмечает владелец в объявлении.

Автомобиль действительно весьма мощный. До 100 км/ч он разгоняется всего за 3 секунды. А его максимальная скорость — 250 км/ч.

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