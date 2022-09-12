Что за стопроцентный авто-эксклюзив для фотосессий продается за 1,2 млн рублей в Барнауле

Отреставрированная Mitsuoka Galue-I 2001 года продается за 1,2 млн рублей в Барнауле. Владелец автомобиля заявляет на drom.ru , что это 100% эксклюзив. «Коллекционное издание», — пишет автор.

Mitsuoka Galue-I выглядит действительно шикарно. Черный глянцевый кузов, кожаный салон со вставками из дерева. И встроенная винтажная магнитола Panasonic — такую можно встретить разве что на выставках. И все это было воссоздано вручную.

Владелец объясняет в описании объявления, что реставрировал машину с июня по октябрь в 2017 году. Прокрасил машину с полным разбором и провел качественную антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей. Летом машина ездит на японском литьем, а зимой — на шипованных колесах со спицевыми дисками.

Mitsuoka Galue имеет бензиновый двигатель на 2 л, автоматическую коробку передач и 130 лошадиных сил. Пробег у него немаленький — 110 тыс. км.

Mitsuoka Galue — седан в стиле «ретро» на базе автомобиля Nissan Crew. Название происходит от японского слова Garyu, что означает «ОСОБЫЙ СТИЛЬ», — поясняет владелец в объявлении.

На этом ретро-красавце можно не только ездить и «сворачивать» головы водителям и пешеходам. Но также сделать из него прибыльный бизнес-проект. Автор объявления рассказывает, что за время существования автомобиля он стабильно пользуется спросом. Особенно как авто для особых случаев и фотосессий.