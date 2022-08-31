Что за терракотовый авторарирет продают в Барнауле за 1,6 млн рублей

Волгу терракотового цвета 1963 года продают в Барнауле за 1,6 млн рублей. Автор объявления на auto.ru заявляет, что это 100% оригинал.

Волга 1963 года тут же привлекает взгляд: глянцевый терракотовый кузов, магнитола с брендовым названием, мягкие сиденья. Автомобиль словно сошел с картинки журнала 60-х.

Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru

ГАЗ 21 имеет 75 лошадиных сил, бензинный двигатель и механическую коробку передач. За 25 секунд он разгоняется до 130 км/ч.

Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru Газ 21 «Волга» Auto.ru

Почти за 60 лет на этой Волге проехали 68 тыс. километров. При этом владелец уверяет, что автомобиль не требует ремонта. И смотря на фотографии, хочется ему верить.