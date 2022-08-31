31 августа
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Автоновости

Что за терракотовый авторарирет продают в Барнауле за 1,6 млн рублей

Волгу терракотового цвета 1963 года продают в Барнауле за 1,6 млн рублей. Автор объявления на auto.ru заявляет, что это 100% оригинал.

Газ 21 "Волга"
Газ 21 "Волга"
Auto.ru

Волга 1963 года тут же привлекает взгляд: глянцевый терракотовый кузов, магнитола с брендовым названием, мягкие сиденья. Автомобиль словно сошел с картинки журнала 60-х.

Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru

ГАЗ 21 имеет 75 лошадиных сил, бензинный двигатель и механическую коробку передач. За 25 секунд он разгоняется до 130 км/ч.

Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru
Газ 21 &quot;Волга&quot;
Газ 21 «Волга»
Auto.ru

Почти за 60 лет на этой Волге проехали 68 тыс. километров. При этом владелец уверяет, что автомобиль не требует ремонта. И смотря на фотографии, хочется ему верить.

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