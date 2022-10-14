Что за необычный самосборный трактор продают за 130 тыс. рублей

У этого автомобиля нет названия, ведь его владелец собрал с нуля. Вероятно, кузов сварили вручную, об этом говорят неровные швы.
Перед напоминает уменьшенную версию трактора. Сзади у автомобиля — небольшой багажник. Он может увезти до тысячи килограмм.
В автомобиле стоит двигать от мотоблока BRAIT, с электростартером. Владелец поставил щиток приборов и зарядку аккумулятора. Также прокинул электро-проводку.
В кабине водителя стоит печка, и в салоне очень тепло. Даже стоит магнитола — чтобы ехать было нескучно.
У автомобиля — бензиновый двигатель на 1,5 л, механическая коробка передач и всего 17 лошадиных сил.
Конечно, на таком автомобиле не поедешь по городским улицам. Но зато можно выделиться на сельских полях