Что за необычный самосборный трактор продают за 130 тыс. рублей

Самосборный автомобиль, похожий одновременно на трактор и грузовик, продают за 130 тыс. рублей в Смоленском районе (Алтайский край). Продавец отмечает, что автомобиль отлично подойдёт для сельских работ. Объявление размещено на Drom.ru.

У этого автомобиля нет названия, ведь его владелец собрал с нуля. Вероятно, кузов сварили вручную, об этом говорят неровные швы.

Перед напоминает уменьшенную версию трактора. Сзади у автомобиля — небольшой багажник. Он может увезти до тысячи килограмм.

В автомобиле стоит двигать от мотоблока BRAIT, с электростартером. Владелец поставил щиток приборов и зарядку аккумулятора. Также прокинул электро-проводку.

В кабине водителя стоит печка, и в салоне очень тепло. Даже стоит магнитола — чтобы ехать было нескучно.

У автомобиля — бензиновый двигатель на 1,5 л, механическая коробка передач и всего 17 лошадиных сил.

Конечно, на таком автомобиле не поедешь по городским улицам. Но зато можно выделиться на сельских полях