10 мая
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Автоновости

Что за новенький внедорожник за 7 млн рублей продают в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска продают за 7 млн рублей в Барнауле. Он стал юбилейным в линейке внедорожников этого бренда.

Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска за 7 млн рублей
Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска за 7 млн рублей
Drom.ru

При создании нового внедорожника инженеры Toyota хотели создать автомобиль, который был бы безопасным, легким в управлении даже в самых суровых условиях вождения. Так появился Toyota Land Cruiser в комплектации 4.0 MT 5dr.

У автомобиля угловатый, почти квадратный кузов белого цвета. Крылья украшает черно-красный рисунок. Снаружи авто установлен шноркель. У внедорожника ярко-выраженный бампер, выпирающий немного вперед. На багажнике прикреплено запасное колесо.

Салон оформили в роскошном бежевом цвете со вставками темного дерева. Сиденья обтянули оранжевой кожей. В салоне помещается до пяти человек.

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4 л, механическая коробка передач и 228 лошадиных сил. Полный привод. В смешанном режиме он потребляет до 7,7 л.

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