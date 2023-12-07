7 декабря
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Автоновости

Что за пуленопробиваемую машину продают в Сибири за 14 млн рублей

Tesla Cybertruck 2023 года выпуска продают в Красноярске за 14 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за пуленопробиваемую машину продают в Сибири за 14 млн рублей.
Что за пуленопробиваемую машину продают в Сибири за 14 млн рублей.
"Авито"

Первый прототип пикапа Tesla Cybertruck был продемонстрирован еще в 2019 году. Тогда Илон Маск обещал начать продажи к концу 2021 года, но доводка самой машины и организация производства растянулись еще на два года. Только сейчас эпатажный электромобиль был представлен в полностью серийном виде, и Tesla наконец-то объявила официальный старт продаж.

Снаружи серийный Cybertruck практически идентичен прототипу. Бамперы стали массивнее, появились боковые зеркала причудливой формы, а также единственный стеклоочиститель исполинских размеров.

Поскольку Cybertruck имеет сильно наклоненное стекло почти квадратного формата, одна большая щетка сможет охватить практически всю его площадь

У автомобиля пуленeпрoбиваемый кузов, ударопрочныe стeкла, а также cамaя жеcткaя в мирe paмa.

"Это самый ажиотажный автомобиль в мире", - отмечают владельцы.

Рамы у пикапа нет, несущий кузов выполнен из высокопрочной нержавеющей стали. В компании Tesla его называют «экзоскелетом».

Помимо стойкости к механическим повреждениям и коррозии, кузов еще и пуленепробиваемый. На прошедшей презентации было показано видео с расстрелом пикапа из пистолета-пулемета Томпсона 45-го калибра и девятимиллиметровых Глока и HKMP5SD. Пикап с честью выдержал испытание, хотя назвать его полноценным броневиком не позволяет обширная площадь остекления.

Tesla находится не в России, однако продавец с радостью доставит вам этот автомобиль из солнечного штата Техас.

У автомобиля автоматическая коробка передач и 1020 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что сибиряк заметил ночных охотников за чужим имуществом.

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