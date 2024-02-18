Что за Ромео продают в Сибири за шесть млн рублей. Речь о машине

Alfa Romeo Tonale 2023 года выпуска продают в Красноярске за шесть млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за Ромео продают в Сибири за шесть млн рублей.

Компания Alfa Romeo неоднократно заявляла о том, что готовится представить первый кроссовер в своей линейке. Несколько лет тому производитель представил прототип своего кроссовера, а официальная премьера была запланирована на 2021 год.

В меру разных обстоятельств, презентацию новинки откладывали несколько раз, теперь же производитель официально раскрыл всю информацию о кроссовере Alfa Romeo Tonale.

От прототипа серийная модель практически нечем не отличается, за исключением того, что стал более практичным. Такая же решетка радиатора и оптика, аналогичная корма и салон, выполненный в современном стиле. Сам же автомобиль получил название в честь горного перевала в Альпах на Севере Италии.

К практическим вещам можно отнести классические дверные ручки, выделенные двери второго ряда, фирменный стиль и строгие черты кузова. Передняя часть обзавелась строгой оптикой, по три секции в каждой, фирменной решеткой спортивным бампером. Задняя часть нового Alfa Romeo Tonale унаследовала от концепта массивные стопы и растянутую LED линию на всю ширину двери багажника. Просторный салон нового кроссовера получит цифровую приборную панель, большой экран мультимедийки и комфортные мягкие сиденья.

Под капотом нового Alfa Romeo Tonale расположилась гибридная установка, которая по факту взята от Jeep e-Hybrid. Основой для силовой установки послужил бензиновый турбированный двигатель семейства GSE, объемом 1,5 литра. Агрегат работает по циклу Миллера, что дает неплохую экономию топлива. В зависимости от модификации двигателя, суммарная мощность установки может быть 130 или 160 лошадок. В паре к агрегату производитель обещает устанавливать 9-ти ступенчатый автомат ZF.

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